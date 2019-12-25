Минобороны РФ: радиоактивный фон в районе Запорожской АЭС в норме

Игорь Конашенков сообщил о том, что объект все еще находится под контролем ВС РФ.

В Министерстве обороны России рассказали о том, что радиоактивный фон в районе Запорожской атомной электростанции остается в норме. такими сведениями с журналистами поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор объяснил, что данный энергетический объект на Украине сейчас находится под контролем российской стороны. Предприятие работает в штатном режиме.

В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил прессе, что российские войска взяли под контроль город Энергодар, а также АЭС и прилегающую к ней территорию еще 28 февраля.

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Фото и видео: Минобороны России