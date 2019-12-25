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Минобороны: Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров
Сегодня, 12:05
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Минобороны: Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров

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Силами ДНР и ЛНР взяты новые населенные пункты на Украине.

В Минобороны России заявили о том, что войска Донецкой народной республики за ночь продвинулись до восьми километров. Такой информацией с журналистами поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор рассказал о том, что в настоящее время под контролем ВС РФ, ЛНР и ДНР оказался местный завод имени Ленина, новые населенные пункты. Также военнослужащие сужают кольцо в окружении вокруг города Мариуполь.

Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что боевые подразделения Вооруженных сил ДНР провели успешные наступательные действия. Они установили свое руководство в таких населенных пунктах как Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. 

Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военная операция, днр, донбасс, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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