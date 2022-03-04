Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin

Кадры с Украины разместили в соцсетях "РИА Новости".

Минобороны России показало пораженную технику Вооруженных сил Украины и брошенные противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin. Ролик опубликован в Telegram-канале "РИА Новостей". В кадре можно увидеть танк Т-80. На военной технике слетела полностью, а также размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка при этом оказался замотан голубой изолентой. Предположительно, таким методом силовики идентифицируют собственную технику.

Журналисты уточнили, что на трассе около поселка Лебидинский gоказаны два брошенных украинскими военными ПТРК "Джавелин". Демонстрируются и украинские позиции. Видны мощные и укрепленные блиндажи. В частности, там находятся бетонные брусы, необходимые для укрепления конструкции.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости



