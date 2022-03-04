Басурин: при обстреле Донецка "Градами" погибла женщина

В ДНР рассказали о ситуации на Донбассе к утру 4 марта.

При обстреле Донецка реактивными системами "Град" погибла женщина. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Эксперт добавил, что также пострадали еще 12 местных жителей.

Очень сильно обстреливался Донецк, Горловка тоже, Докучаевск "Градами" ... В результате обстрелов у нас есть пострадавшие 12 человек, женщина погибла, трое детей различной степени тяжести получили ранения. Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля.Владимир Путин рассказал о том, что Вооруженные силы РФ должны защитить граждан Донбасса, которые восемь лет находились под гнетом и издевательствами со стороны киевского режима. Москва намерена организовать демилитаризацию и денацификацию Украины.

Украинские войска оставили четыре танка с боекомплектом под Волновахой.

Фото и видео: YouTube / Россия-24