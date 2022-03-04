  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:22
145
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Басурин: при обстреле Донецка "Градами" погибла женщина

0 0

В ДНР рассказали о ситуации на Донбассе к утру 4 марта.

При обстреле Донецка реактивными системами "Град" погибла женщина. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Эксперт добавил, что также пострадали еще 12 местных жителей.

Очень сильно обстреливался Донецк, Горловка тоже, Докучаевск "Градами" ... В результате обстрелов у нас есть пострадавшие 12 человек, женщина погибла, трое детей различной степени тяжести получили ранения.

Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля.Владимир  Путин рассказал о том, что Вооруженные силы РФ должны защитить граждан Донбасса, которые восемь лет находились  под гнетом и издевательствами со стороны киевского режима. Москва намерена организовать демилитаризацию и денацификацию Украины.

Украинские войска оставили четыре танка с боекомплектом под Волновахой.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

Теги: всу, град, днр, донбасс, донецк, народная милиция, эдуард басурин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии