ВСУ при отступлении бросили исправную боевую технику.

Украинские войска оставили четыре танка с боекомплектом под Волновахой. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на имеющееся у корреспондентов видео. По данным представителей СМИ, найденная боевая техника находится в полностью исправном состоянии и имеет боекомплекты. Танки расположились на территории села Андреевка.

Напомним, что ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики объявил прессе о том, что в регионе установлен контроль ДНР над 36 местными населенными пунктами с начала проведения специальной военной операции на Донбассе. При отступлении солдаты ВСУ оставили технику.

Басурин: в Волновахе заканчивается операция по зачистке города.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости