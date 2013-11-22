Басурин: в Волновахе заканчивается операция по зачистке города

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики сообщил, что на территории украинского города Волноваха заканчивается специальная операция по зачистке. Миссия проводился силами ДНР совместно с российскими партнерами. Такой информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился Эдуард Басурин. Он уточнил, что в ближайшее время населенный пункт окажется под контролем ДНР.
Волноваха: заканчивается операция по зачистке города, но она идет очень тяжело по одной простой причине: потому что противник, когда уходил из города, он минировал все, все что он видел - он минировал.
Эдуард Басурин, пресс-секретарь Народной милиции ДНР
Эксперт напомнил прессе о том, что минувшие сутки прошли спокойно. ДНР не потеряли солдат, однако есть двое раненых. Утром 3 марта со стороны ВСУ была предпринята попытка обстрела Зуевской электростанции. Несмотря на этот момент, инфраструктурный объект работает по графику и электричество потребителям подается.
Минобороны: Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя.
Фото и видео: YouTube / Россия-24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все