Басурин: в Волновахе заканчивается операция по зачистке города

В ДНР рассказали, что при отступании противник заминировал территорию.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики сообщил, что на территории украинского города Волноваха заканчивается специальная операция по зачистке. Миссия проводился силами ДНР совместно с российскими партнерами. Такой информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился Эдуард Басурин. Он уточнил, что в ближайшее время населенный пункт окажется под контролем ДНР.

Волноваха: заканчивается операция по зачистке города, но она идет очень тяжело по одной простой причине: потому что противник, когда уходил из города, он минировал все, все что он видел - он минировал. Эдуард Басурин, пресс-секретарь Народной милиции ДНР

Эксперт напомнил прессе о том, что минувшие сутки прошли спокойно. ДНР не потеряли солдат, однако есть двое раненых. Утром 3 марта со стороны ВСУ была предпринята попытка обстрела Зуевской электростанции. Несмотря на этот момент, инфраструктурный объект работает по графику и электричество потребителям подается.

Минобороны: Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя.

Фото и видео: YouTube / Россия-24