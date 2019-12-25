Минобороны: Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя

Игорь Конашенков сообщил о наступлении ДНР и ЛНР на новые территории.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил во время брифинга от 3 марта о том, что боевые группировки войск Донецкой и Луганской народных республик продолжают продвижение. В настоящее время освобождены из-под контроля Киева такие населенные пункты как Виноградное, Сартака и Водяное. При этом военнослужащие смогли сузить кольцо окружения города Мариуполь.

Продвижение составило 4 километра. Подразделения ВС ДНР сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС ЛНР при огневой поддержке российской стороны наступает на рубежи участка Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка.

Российские войска разрушили резервный радиотелецентр в Киеве.

Фото и видео: Минобороны России