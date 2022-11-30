Ракетоносцы Ту-95МС России и бомбардировщики "Хун-6К" Китая провели патрулирование в АТР

Полеты длились восемь часов.

Авиационная группа из стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил России и китайских стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии КНР (НОАК) провела воздушное патрулирование. Маневры выполнялись в акваториях Восточно-Китайского моря и Японского моря. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители министерства по обороне РФ. Чиновники добавили, что продолжительность полета экипажей составил порядка восьми часов. Боевые самолеты сопровождались летчиками Су-30СМ и Су-35С ВКС России. На отдельных этапах маршрута мисии участники сопровождались истребителями иностранных государств.

30 ноября 2022 года провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе в составе Ту-95МС ВКС России и "Хун-6К" ВВС НОАК. пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве указали на тот момент, что впервые в ходе совместного воздушного патрулирования самолеты России выполнили посадку на аэродроме в Китае, а китайские воздушные средства - на аэродроме в РФ.

Минобороны показало кадры боевой работы комплексов РЭБ и РЭР "Леер-3".

Фото и видео: Минобороны России