Минобороны показало кадры боевой работы комплексов РЭБ и РЭР "Леер-3"

С помощью беспилотников российские военные подавляют GSM-связь противника.

Минобороны показало видео боевой работы комплексов РЭБ и РЭР "Леер-3" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах военнослужащие проводят запуск беспилотников "Орлан-10" через комплекс "Леер-3". С их помощью российские военные подавляют GSM-связь противника. Для этого применяются помехи.

Также в военном ведомстве отметили, что беспилотники оснащены передатчиками радиосигнала, имитирующими работу базовых сетей GSM.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России