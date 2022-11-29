Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Червоная Дибровка, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка (ЛНР), Рыбинское и Максимовка (ДНР). Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Новая Каховка (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ.

Видео: Минобороны России