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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Червоная Дибровка, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка (ЛНР), Рыбинское и Максимовка (ДНР). Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Новая Каховка (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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