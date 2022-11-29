Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Червоная Дибровка, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка (ЛНР), Рыбинское и Максимовка (ДНР). Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Новая Каховка (Херсонская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ.
Видео: Минобороны России
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