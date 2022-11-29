Минобороны РФ: российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ

Кроме того, российские военные поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты управления были обнаружены в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка (ДНР) и Никольское (Херсонская область). Кроме того, российские военные поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 148-ми районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России