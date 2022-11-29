Минобороны РФ: российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Всего уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две бронированные машины и два пикапа.

Вооруженные силы России отразили атаку украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Ивановка войска противника силами одной ротной тактической группы безуспешно пытались атаковать российских военных. В результате огневого поражения украинское подразделение было отброшено на исходные позиции. Конашенков уточнил, что всего уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две бронированные машины и два пикапа.

Ранее Минобороны показало боевую работу специалистов подразделений войск связи.

Видео: Минобороны России