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Минобороны РФ: российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

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Всего уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две бронированные машины и два пикапа.

Вооруженные силы России отразили атаку украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Ивановка войска противника силами одной ротной тактической группы безуспешно пытались атаковать российских военных. В результате огневого поражения украинское подразделение было отброшено на исходные позиции. Конашенков уточнил, что всего уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две бронированные машины и два пикапа.

Ранее Минобороны показало боевую работу специалистов подразделений войск связи.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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