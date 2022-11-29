Минобороны показало боевую работу специалистов подразделений войск связи в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
В военном ведомстве отметили, что с самого начала спецоперации связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями. Также военнослужащие добиваются успехов в радиоэлектронной борьбе, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы.
Ранее мы сообщали, что подразделения ДНР проводят разминирование на Авдеевском направлении.
Видео: Минобороны России
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