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Минобороны показало боевую работу специалистов подразделений войск связи

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Связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.

Минобороны показало боевую работу специалистов подразделений войск связи в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

В военном ведомстве отметили, что с самого начала спецоперации связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями. Также военнослужащие добиваются успехов в радиоэлектронной борьбе, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы.

Ранее мы сообщали, что подразделения ДНР проводят разминирование на Авдеевском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, войска связи, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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