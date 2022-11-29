Связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.

Минобороны показало боевую работу специалистов подразделений войск связи в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

В военном ведомстве отметили, что с самого начала спецоперации связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями. Также военнослужащие добиваются успехов в радиоэлектронной борьбе, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы.

Ранее мы сообщали, что подразделения ДНР проводят разминирование на Авдеевском направлении.

Видео: Минобороны России