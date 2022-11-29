В нем приняли участие бойцы отдельной инженерной саперной роты Славянской бригады ДНР.

Подразделения ДНР проводят разминирование на Авдеевском направлении. Видеозапись работы военнослужащих опубликовали в "РИА Новости".

На представленных кадрах показан процесс разминирования противотанковых мин ТМ-62 и противопехотных мин МОН-90 и МОН-50. В нем приняли участие бойцы отдельной инженерной саперной роты Славянской бригады ДНР. Также сообщается, что в связи с наступательными действиями российских войск в регионе смещается линия фронта и возникает необходимость разминирования новых территорий.

Ранее Минобороны России сообщило об открытии российско-лаосских военных учений "Ларос-2022".

Видео: Telegram / РИА Новости