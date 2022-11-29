Целью учений является "развитие дружбы между двумя братскими народами и вооруженными силами" России и Лаоса.

Минобороны России сообщило об открытии российско-лаосских военных учений "Ларос-2022". Торжественная церемония открытия учения состоялась в Лаосе.

В них примут участие военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления армий двух государств. Сообщается, что целью "Ларос-2022" является "развитие дружбы между двумя братскими народами и вооруженными силами" России и Лаоса.

Также в военном ведомстве отметили, что после церемонии открытия военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления обеих стран осуществили марш на танках Т-72 БМС в район проведения практических мероприятий.

Ранее в Минобороны сообщили, что космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту.

Видео: Минобороны России