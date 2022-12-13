  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:35
168
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин

0 0

Глава кабмина РФ провел встречу с китайской делегацией в Доме правительства.

Россия и Китай готовят новые транспортные проекты, которые существенно увеличат пассажирские и грузоперевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам. Соответствующее заявление в ходе выступления перед делегацией из Пекина во гласе с китайским председателем Си Цзиньпином в Москве на заседании сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник пояснил иностранным гостям, что в современных геополитических условиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, которые в свою очередь опираются на развитие трансграничной инфраструктуры.

В прошлом году открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур. Готовятся новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин отметил успех развития экономического сотрудничества России и КНР.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, китай, михаил мишустин, перевозки, си цзиньпин, транспорт
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Olonceva Evdokiya
Сегодня 14:01

Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии