Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин

Глава кабмина РФ провел встречу с китайской делегацией в Доме правительства.

Россия и Китай готовят новые транспортные проекты, которые существенно увеличат пассажирские и грузоперевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам. Соответствующее заявление в ходе выступления перед делегацией из Пекина во гласе с китайским председателем Си Цзиньпином в Москве на заседании сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник пояснил иностранным гостям, что в современных геополитических условиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, которые в свою очередь опираются на развитие трансграничной инфраструктуры.

В прошлом году открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур. Готовятся новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин отметил успех развития экономического сотрудничества России и КНР.

Фото и видео: Правительство России