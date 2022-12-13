Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин

Россия и Китай готовят новые транспортные проекты, которые существенно увеличат пассажирские и грузоперевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам. Соответствующее заявление в ходе выступления перед делегацией из Пекина во гласе с китайским председателем Си Цзиньпином в Москве на заседании сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник пояснил иностранным гостям, что в современных геополитических условиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, которые в свою очередь опираются на развитие трансграничной инфраструктуры.
В прошлом году открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур. Готовятся новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин отметил успех развития экономического сотрудничества России и КНР.
Фото и видео: Правительство России
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