Председатель российского правительства Михаил Мишустин заметил, что несмотря на западные санкции и турбулентность на глобальных рынках, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно. Соответствующей информацией чиновник поделился с китайской делегацией во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны встретились на рабочем заседании в Доме правительства в Москве. Эксперт объяснил иностранным гостям, что взаимный товарооборот между странами приблизился к 190 миллиардам долларов, т.е увеличился практически на треть.
Важно, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Премьер-министр России рассчитывает, что в текущем году будет выполнена задача, поставленная российским президентом Владимиром Путиным. Речь идет о том, чтобы довести товарооборот с Китаем до двухсот миллиардов долларов.
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером.
Фото и видео: Правительство России
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