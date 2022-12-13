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Мишустин отметил успех развития экономического сотрудничества России и КНР

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Глава кабмина РФ оценил товарооборот между странами.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заметил, что несмотря на западные санкции и турбулентность на глобальных рынках, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно. Соответствующей информацией чиновник поделился с китайской делегацией во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны встретились на рабочем заседании в Доме правительства в Москве. Эксперт объяснил иностранным гостям, что взаимный товарооборот между странами приблизился к 190 миллиардам долларов, т.е  увеличился практически на треть.

Важно, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России рассчитывает, что в текущем году будет выполнена задача, поставленная российским президентом Владимиром Путиным. Речь идет о том, чтобы довести товарооборот с Китаем до двухсот миллиардов долларов.

Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, китай, михаил мишутин, си цзиньпин, товарооборот, торговля, экономикк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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