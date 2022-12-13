Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером

Глава кабмина РФ поздравил коллегу с назначением на пост в Пекине.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин уверен в том, что успешно сможет наладить совместную и конструктивную работу с новым китайским премьер-министром страны Ли Цяном. Соответствующее заявление глава кабинета министров сообщил на рабочей встрече в московском Доме Правительства китайской официальной делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках данного мероприятия Михаил Мишустин попросил иностранных коллег передать теплые поздравления с назначением на должность новому премьеру Государственного совета Китая.

Уверен, что мы с ним наладим конструктивную и товарищескую совместную работу. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Россия заинтересована в укреплении отношений с Китаем, заявил Мишустин.

Фото и видео: Правительство России