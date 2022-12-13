Россия заинтересована в укреплении отношений с Китаем, заявил Мишустин

Глава кабмина РФ поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина.

Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Пекином и всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии. Соответствующее заявление сделал в ходе официальной рабочей встречи с китайской делегацией во главе с председателем КНР Си Цзиньпином премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Стороны встретились друг с другом в Доме правительства в Москве. По мнению руководителя местного кабинета министров, двусторонние связи между РФ и КНр сейчас находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю держав, то позитивно сказывается на формирование глобальной повестки дня в многополярном мире.

Мы, в России, искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В новых регионах в 2022 году выдали более 3,5 тыс. дипломов российского образца.

Фото и видео: Правительство России