Анзор Музаев рассказал о ликвидации прошлых документов украинскими властями.

Свыше 3,5 тысяч российских дипломов различного уровня образования было выдано на территории новых регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях) в 2022 году. Соответствующей статистикой с руководителем российского правительства Михаилом Мишустиным на рабочей встрече поделился глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Специалист уточнил, что летом прошлого года в указанных регионах киевским режимом были ликвидированы все базы обучающихся как в школах, техникумах, так и высших учебных учреждениях.

... выезжали экстренно в июле на эти территории. И здесь тоже правительство большую поддержку оказало. Быстро были изданы соответствующие распоряжения. Мы смогли выдать более 3,5 тыс. дипломов разных уровней российского образца, и все желающие их получили. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Мишустин призвал "безболезненно" интегрировать новые регионы в систему образования России.

Фото и видео: Правительство России