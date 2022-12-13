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Мишустин призвал "безболезненно" интегрировать новые регионы в систему образования России

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Глава кабмина РФ напомнил о важности обеспечивать стандарты образовательных учреждений в правовом поле страны.

Интеграция образовательных учреждений новых регионов страны (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) в правовое поле государственной образовательной системы должно проходить для этих территорий "безболезненно и комфортно", несмотря на непростой процесс. Соответствующе заявление в ходе рабочего общения с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что в отрасли предстоит многое сделать в рамках подготовки и реализации нормативных актов, законодательных изменений, вопросов, связанных с лицензированием, аккредитацией, признанием выдачи выпускникам местных вузов и школ дипломов и аттестатов.

Нужно очень внимательно следить, чтобы все процедуры, связанные с интеграцией в правовое пространство научных, учебных заведений из новых регионов, проходили безболезненно для них, комфортно. Это непросто, но все это достижимо. 

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению главы кабинета министров страны, в настоящее время Рособрнадзор проводит важную работу, создает стандарты и регламентирует деятельность всех образовательных и научных организаций. 

Михаил Мишустин поручил Анзору Музаеву проанализировать бюрократическую нагрузку на преподавателей вузов.

Фото и видео: Правительство России

Теги: анзор музаев, михаил мишустин, новые регионы, рособрнадзор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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