Мишустин призвал снизить бюрократические нагрузки на педагогов

Глава кабмина РФ встретился с начальником Рособрнадзора.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву проанализировать бюрократическую нагрузку на преподавателей вузов. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделал в ходе рабочей встречи с коллегой. Он напомнил о том, что глава государства объявил 2023 год Годом педагога и наставника для того, чтобы привлечь большее внимание общества к труду людей, которые занимаются вопросами детей и молодежи, будущими поколениями.

Известно, что в настоящее время внесена поправка в российское законодательство, согласно которой Министерство просвещения устанавливает перечень документов, которые должен заполнять учитель. Педагоги от властей получили законное право ссылаться на нормативный акт как на ограничитель бюрократической нагрузки. По результатам анонимного опроса, на текущий момент преподаватели по стране уже почувствовали положительные результаты этих изменений. В июне текущего года на основе мнений учителей будет сформирована карта регионов и муниципалитетов, в которых учебные учреждения остаются забюрократизированы. Глава кабмина РФ предложил организовать независимую экспертизу ситуации, а также собрать аналогичные данные о работе вузов. Итоги мероприятий будут известны спустя месяц.

Преподаватели высочайшего класса говорят о непонятной для них отчетности, которая занимает, еще раз повторю, огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов.

Фото и видео: Правительство России