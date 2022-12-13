Мишустин: сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов

Глава кабмина РФ оценил новые налоговые льготы.

Сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания российского правительства перед коллегами из кабинета министров сделал Михаил Мишустин. Премьер-министр страны уточнил, что чиновники изучают законопроект, который позволит снизить издержки для предприятий авиационной отрасли, освободив их от уплаты двух налогов.

Это позволит поддерживать летную годность парка гражданских самолетов и, соответственно, сохранять транспортную доступность и связанность российских регионов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Теперь на оказание услуги по замене двигателей и других комплектующих гражданских самолетов устанавливается нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость. При исчислении властями страны налога на прибыль в доходах и расходах сервисных компаний по профильной экономической отрасли не будет учитываться стоимость запасных частей и компонентов.

Мишустин: плановые проверки бизнеса будут проводиться только на объектах высокого риска.

Фото и видео: Правительство России