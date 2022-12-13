Мишустин: плановые проверки бизнеса будут проводиться только на объектах высокого риска

Глава кабмина РФ рассказал о нововведениях для бизнеса.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал в ходе оперативного заседания кабинета министров о том, что мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года. Речь идет о ближайших восьми годах. Проверки прлйдут в тех организациях, которые относятся к категории "чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда,", а опасных производственных или гидротехнических сооружений II класса опасности.

Михаил Мишустин добавил, что данное решение является частью отечественной реформы контрольно-надзорной деятельности. Оно направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес-отрасль. Чиновник добавил, что в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, продлена возможность проведения профилактических визитов вместо плановых проверок. При выявлении в них каких-либо нарушений, будут выноситься предписания о необходимости ликвидации нарушений. Дополнительно кабинетом министров установлена возможность проведения обязательного профилактического рабочего визита на основании поручений Президента или правительства. Сформирован единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. В личном кабинете на онлайн-портале бизнесмены смогут узнавать сведения о грядущих мероприятиях, видеть принятые по их результатам решения чиновников, обжаловать эти постановления в досудебном порядке при помощи специального сервиса подачи заявлений.

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Фото и видео: Правительство России

