Мишустин: жителей осажденного Сталинграда приравняют к категории ветеранов ВОВ

Глава кабмина РФ рассказал о льготах для ветеранов.

Награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда" получат дополнительные льготы. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании российского правительства коллегам сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник напомнил о том, что в 2023 году государство отмечает знакомую и памятную дату, которая прочно закрепилась в отечественной истории. Это событие напоминает о невероятном мужестве и силе духа народа, который 80 лет назад сражался против немецких нацистов. Речь идет о победе в Сталинградской битве.

Эти люди заслуживают наибольшего уважения. Они выстояли в Великой Отечественной войне – самой жестокой и кровопролитной в мировой истории, и мы обязаны обеспечить им должное внимание. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что по поручению лидера РФ Владимира Путина правительство подготовило поправки в законодательство. Речь идет о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. С текущего года они получат соответствующие привилегии и гарантии социальной защиты. Это касается права на одновременное получение двух пенсий, ежемесячных денежных выплат и возможности улучшения жилищных условий в случае необходимости за счет федерального бюджета.

В России создадут цифровую систему учета племенных животных.

Фото и видео: Правительство России