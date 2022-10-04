Мишустин: Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития

Глава кабмина РФ рассказал о работе над интеграцией.

Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития. Соответствующее заявление в ходе видеообращения к участникам международного форума "Рубежи Союзного государства" сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Он добавил, что этот принцип одобряют не все международные партнеры, однако лучшим ответом на недружественные действия третьих стран станет ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве.

Мы будем и впредь уважать историческую память и следовать нравственным ориентирам наших народов. К сожалению, это принимают не все зарубежные коллеги. Многие из них стремятся законсервировать однополярную систему мирового устройства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров напомнил о том, что в ход недружественных стран идут такие методы, как финансовое давление, провоцирование региональных вооруженных конфликтов, наращивание собственного военного потенциала на российских и белорусских государственных границах. Этими методами противники хотят добиться замедления экономического, промышленного, инфраструктурного и научного развития Союзного государства.

Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии.

Фото и видео: Правительство России