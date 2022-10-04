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Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии

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Глава кабмина РФ рассказал о росте экономических показателей между Москвой и Минском.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии. В видеообращении к участникам международного форума "Рубежи Союзного государства" чиновник уточнил, что за последние семь месяцев текущего года взаимные показатели возросли на пять процентов. Эксперты полагают, что в 2022 году прирост будет больше, чем рекорд 2021 года. Руководитель кабинета министров уверен в том, что за такими цифрами стоит увеличение производственных мощностей, формирование новых рабочих мест, а также рост доходов граждан.

Он уже превысил двадцать два миллиарда долларов. Рассчитываем, что к концу декабря – превзойдем исторический рекорд прошлого года, составивший тридцать восемь с половиной миллиардов. 

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ.

Фото и видео: Правительство России

Теги: белоруссия, кабмин, михаил мишустин, союзное государство, товарооборот
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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