Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии. В видеообращении к участникам международного форума "Рубежи Союзного государства" чиновник уточнил, что за последние семь месяцев текущего года взаимные показатели возросли на пять процентов. Эксперты полагают, что в 2022 году прирост будет больше, чем рекорд 2021 года. Руководитель кабинета министров уверен в том, что за такими цифрами стоит увеличение производственных мощностей, формирование новых рабочих мест, а также рост доходов граждан.
Он уже превысил двадцать два миллиарда долларов. Рассчитываем, что к концу декабря – превзойдем исторический рекорд прошлого года, составивший тридцать восемь с половиной миллиардов.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин: Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ.
Фото и видео: Правительство России
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