Мишустин: Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ

Глава кабмина РФ рассказал о важности интеграционных процессов.

Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в совместных программах, реализуемых в рамках Союзного государства. Соответствующее заявление в видеообращении сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник обратился к участникам форума "Рубежи Союзного государства". Кабинеты министров РФ и Белоруссии планируют и дальше сообща решать вопросы и проблемы, связанные с налаживанием производств, выхода на новые глобальные рынки сбыта продукции а также по гарантиям продовольственной и энергетической безопасности, повышения качества жизни граждан.

И такая работа продолжается. Атмосфера доверия и сотрудничества позволяет нам сообща решать задачи технологической независимости от зарубежных поставок критически важной продукции. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил, что в ноябре 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства", а также 28 союзных программ.

Мишустин назвал решение о вхождении в Россию новых территорий судьбоносным.

Фото и видео: Правительство России