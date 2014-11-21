Он подчеркнул, что такое решение стало выбором жителей этих территорий.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал решение о вхождении в Россию новых территорий судьбоносным. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

В ходе беседы Мишустин напомнил, что на прошлой неделе было принято решение о принятии в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что такое решение стало выбором жителей этих территорий.

Ранее мы сообщали, что кабмин выделит еще 10 млрд рублей на производство и реализацию зерновых.

Видео: Правительство России