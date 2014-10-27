Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на производство и реализацию зерновых

Михаил Мишустин рассказал о поддержке агропромышленного комплекса.

Российское правительство выделит еще 10 млрд рублей сельскохозяйственному сектору на производство и реализацию зерновых. Соответствующее заявление в ходе регулярного совещания кабинета министров сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее чиновник уже выделяли на данные задачи порядка 10 млрд рублей.

Необходимо оказать аграриям дополнительную поддержку. Выделим еще 10 млрд рублей на производство и реализацию зерновых, что позволит повысить рентабельность хозяйств, сохранив их конкурентоспособность. Средства получат 64 региона. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт объявил, что решение принято с учетом возможных рисков снижения закупочных цен на агропродукцию и роста издержек производителей. Россия отмечает нестабильность ситуации на глобальных рынках из-за деятельности недружественных стран. Михаил Мишустин добавил, что госпомощь поможет отечественному агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, а граждане страны смогут покупать качественные продукты питания.

Кабмин выделит в 2022 году 35 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодорог.

Фото и видео: Правительство России