Кабмин выделит в 2022 году 35 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодорог

Михаил Мишустин рассказал о работе над транспортными проектами.

Кабмин выделит в 2022 году 35 млрд рублей на строительство и реконструкцию федеральных автодорог. Соответствующей информацией глава правительства Михаил Мишустин поделился во время открытия заседания с коллегами. По мнению специалиста, господдержка поможет реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", ускорит выполнение запланированных профильных мероприятий.

Окажет дополнительную поддержку строительным организациям, увеличит загрузку предприятий, задействованных в дорожной деятельности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина России уведомил о том, что принятие антикризисных мер по совершенствованию транспортной инфраструктуры продолжается. В России считают важным фактором улучшение связанность территорий, формирование опорных магистралей через все регионы. Такие проекты помогут развитию субъектов РФ, улучшит качество жизни местного населения

Мишустин: социальные пенсии инвалидам будут защищены от списаний за долги.

Фото и видео: Правительство России