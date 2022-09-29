Мишустин: социальные пенсии инвалидам будут защищены от списаний за долги

Глава кабмина РФ рассказал о соцгарантиях со стороны правительства.

Глава российского правительства Михаил Мишустин: социальные пенсии инвалидам, признанных недееспособными, будут защищены от списаний за долги. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров. Спикер отметил, что данная задача по защите государственных гарантий жителям РФ выполняется по поручению главы страны Владимира Путина.

Подготовлены изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. Включаем в него социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что аналогичные меры распространяются на недееспособных взрослых-инвалидов. От взысканий чиновники освободят федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца. на текущий момент заблокирована возможность списывать за долги пособия беременным, алименты, материнский капитал, а также средства, которые получают пострадавшие от ЧС.

Кабмин готов компенсировать до 80% средств на доработку отечественного ПО.

Фото и видео: Правительство России