Михаил Мишустин рассказал о выделении бюджетных средств на развитие отрасли.

Кабмин готов компенсировать до 80% средств на доработку отечественного ПО для предприятий. Соответствующее заявление в ходе стратегической сессии по вопросу импортозамещения технологических информационных продуктов сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он уточнил, что деньги должны будут уйти на доработку отечественного софта, который придет на замену иностранному продукту.

Правительство готово компенсировать заказчикам большую часть, до 80%, средств, нужных на доработку ядра продукта под их, соответственно, требования. На такие цели будем выделять специальные гранты. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник объяснил, что государство собирается соофинансировать внедрение отечественного программного обеспечения в том случае, если компания ранее закупила зарубежные программы, что понесло за собой расходы из-за необходимости полностью отказаться от использования зарубежных аналогов.

Кабмин заключит соглашения с компаниями, внедряющими отечественный софт.

Фото и видео: Правительство России