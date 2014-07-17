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Кабмин заключит соглашения с компаниями, внедряющими отечественный софт

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Михаил Мишустин рассказал о необходимости замены иностранных технологий российскими аналогами.

Кабмин заключит соглашения с компаниями, внедряющими отечественные решения. Об этом в ходе стратегической сессии с коллегами, посвященной вопросам импортозамещения программной продукции, рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что в специальной дорожной карте будут фиксироваться  "контрольные точки и функциональные релизы".

Правительство будет заключать соглашения с компаниями, которые займутся развитием и внедрением у себя отечественных разработок… Это распространяется также на организации, которые планируют развивать IT-решения за счет собственных средств.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт обратил внимание коллег на то, что данные обязательства возьмут на себя крупные системно значимые российские компании. В России видят необходимость своевременно реализовать планы по импортозамещению. Глава кабмина рассчитывает, что ответственны лица справятся с задачей.

Мишустин призвал повышать уровень автоматизации на производствах.

Фото и видео: Правительство России

Теги: it-технологии, кабмин, михаил мишустин, отечественное по, софт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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