Кабмин заключит соглашения с компаниями, внедряющими отечественный софт

Кабмин заключит соглашения с компаниями, внедряющими отечественные решения. Об этом в ходе стратегической сессии с коллегами, посвященной вопросам импортозамещения программной продукции, рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что в специальной дорожной карте будут фиксироваться "контрольные точки и функциональные релизы".
Правительство будет заключать соглашения с компаниями, которые займутся развитием и внедрением у себя отечественных разработок… Это распространяется также на организации, которые планируют развивать IT-решения за счет собственных средств.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Эксперт обратил внимание коллег на то, что данные обязательства возьмут на себя крупные системно значимые российские компании. В России видят необходимость своевременно реализовать планы по импортозамещению. Глава кабмина рассчитывает, что ответственны лица справятся с задачей.
Мишустин призвал повышать уровень автоматизации на производствах.
Фото и видео: Правительство России
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