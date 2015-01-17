Мишустин призвал повышать уровень автоматизации на производствах

Глава кабмина рассказал о вложениях бюджета в сферу безопасности труда.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал переходить к большей автоматизации производств, в том числе для улучшения безопасности работников. Об этом председатель кабинета министров отметил в видеообращении, посвященном участникам VII Всероссийской недели охраны труда. По данным чиновника, в непростых условиях работает более 9,5 миллионов граждан. При этом регулярно государство увеличивает инвестиции в сферу безопасности труда. На эти деньги работодатели должны обеспечить предупредительные меры. В 2021 году на данные цели из федерального бюджета было предусмотрено порядка 17 миллиардов рублей, в 2022 - около 18 миллиардов.

Важно сделать так, чтобы технологии служили их защите. Для чего в том числе необходимо повышать уровень автоматизации производств. Это должно быть приоритетом для предприятий, профсоюзов, государства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство надеется обеспечить максимально возможную защиту от рисков и угроз, которые могут возникнуть на рабочем месте. Чаще всего опасность является комплексной и имеет не всегда сугубо технический характер.

Мишустин призвал выдвигать предложения допльгот призывникам.

Фото и видео: Правительство России