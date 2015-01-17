Мишустин призвал выдвигать предложения допльгот призывникам

Глава кабмина РФ призвал дать мобилизованным гражданам трудовые гарантии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал бизнес-индустрию, профсоюзы и экспертов подключиться к разработке мер поддержки для частично мобилизованных. Чиновник напомнил о том, что ранее кабинет министров принял решение о том, что за такими сотрудниками будет сохраняться из рабочее место на период несения военной службы. Соответствующей информацией эксперт поделился с участниками VII Всероссийской недели охраны труда в своем видеообращении. По словам председателя правительства, эта категория граждан, которые служат Родине, должны быть уверены в том, что все организационные вопросы будут проработаны. Речь идет о вопросах о том, где он продолжит профессиональную карьеру по возвращении с СВО, и заканчивая темой погашению ипотеки во время его отсутствия.

Прорабатываются и другие решения для помощи таким гражданам, предоставления им различных льгот. Призываю подключиться к совместной работе, чтобы обеспечить нашим военнослужащим оптимальные условия и достойную поддержку. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что важно обеспечить дополнительные гарантии мобилизованным гражданам, включая трудовые. Для этого действующее российское законодательство будет скорректировано.

Мишустин: бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств.

Фото и видео: Правительство России