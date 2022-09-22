Мишустин: бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств

Глава кабмина РФ рассказал о проекте бюджета на 2023-2025 года.

Глава российского правительства подчеркнул, что федеральный бюджет предусматривает исполнение всех социальных обязательств перед населением страны. Об этом руководитель кабинета министров уведомил коллег на оперативном заседании, посвященном рассмотрению проекта государственного бюджета на плановый период 2023-2025 года.

Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В нем заложены ресурсы на стратегические задачи. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране.

Фото и видео: Правительство России