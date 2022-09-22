Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране

Глава кабмина РФ рассказал об увеличении финансирования углубленной диспансеризации.

Бесплатная медицинская помощь по всей стране будет обеспечена. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания с кабинетом министров сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник объяснил что на текущий момент Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы 2022 года более чем на десять процентов. Власти страны приняли решение увеличить средства, выделяемые на поддержку устойчивой работы госпиталей, поликлиник в регионах. Также увеличатся федеральные инвестиции в оказание высокотехнологичного лечения для пациентов.

Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина РФ уточнил, что в государственном бюджете заложены значительные суммы, необходимые для проведения углубленной диспансеризации, а также развития программ по реабилитации.

Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей.

Фото и видео: Правительство России