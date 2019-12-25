В Госдуме рассказали, как могут расшириться обследования в ходе диспансеризации

Проект нового приказа Минздрава РФ предполагает, что изменения начнут действовать с 1 марта 2027 года.

На российской территории порядок диспансеризации для взрослых граждан власти планируют обновить, расширив список необходимых обследований. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" с делал член профильного комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин, представляющий политическую партию "Единая Россия". Политический деятель заметил, что в диспансеризацию населения войдут, в частности, низкодозовая КТ легких для пациентов от 50 лет и УЗИ брюшной аорты для курящих или куривших пожилых мужчин.

В проекте предложены оценка коронарного кальция по результатам ранее выполненной КТ сердца или грудной клетки; оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца по результатам анкетирования; низкодозовая КТ легких для пациентов от 50 лет при выполнении условий по курению и другим факторам; изменение показаний для исследования сосудов шеи - дуплексного сканирования брахицефальных артерий. Никита Чаплин, депутат ГД РФ

Известно, что УЗИ брюшной аорты в проекте предусмотрено для курящих или куривших мужчин в возрасте от 65 до 75 лет, а также для пациентов того же возраста, чьи родственники первой степени имеют аневризму брюшной аорты. Также врачи предусмотрели дополнительные исследования для пациентов, связанные с оценкой состояния сердца и сосудов.

Кроме этого граждане с 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно по ОМС. Онкоскрининг проводят с учетом возраста. Речь идет о том, что женщинам 40-75 лет положена маммография раз в два года, а ПСА (простатический специфический антиген) назначают мужчинам в 45, 50, 55, 60 и 64 года. Плановая гастроскопия входит в первый этап однократно в 45 лет.

За полгода диспансеризацию прошли 2,8 млн жителей Петербурга.

Фото: Piter.tv