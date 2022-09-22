Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей

Михаил Мишустин рассказал о нововведении в соцпомощи.

Российское правительство предложило с начала 2023 года ввести в стране универсальное пособие для семей с низкими доходами. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания кабинета министров сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Государство обеспечит действительно единую комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Поддержка затронет семьи, в которых воспитывается порядка 10 млн детей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее министерство по труду уведомило СМИ о том, что сейчас правительство России поддерживает уязвимые категории граждан, в которых воспитываются дети школьного возраста. С 2022 года к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет прибавилась новая социальная поддержка в виде выплат на детей от 8 до 17 лет. При этом пособия выдаются на каждого ребенка. Сейчас подобную помощь получают около 76% семей. В среднем по стране она составляет 11 592 рубля. В регионах сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей.

Поддержка затронет семьи, где воспитывается порядка 10 млн детей

Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года.

Фото и видео: Правительство России