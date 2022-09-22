Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года

Кабмин изучит предложения ЦБ РФ по денежно-кредитной политике.

Российское правительство завершает подготовку федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом в ходе оперативного заседания в кабинете министров рассказал председатель Михаил Мишустин. Премьер-министр страны пояснил, что специалисты поднимут вопросы о социально-экономическом развитии государства. На покрытие дефицита уйут средства, связанные с госуарственными заимствованиями.

Мы сегодня рассмотрим пакет документов, которые связаны с его формированием, в том числе прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин добавил, что Центробанк РФ представит на заседании ключевые направления для реализации единой государственной денежно-кредитной политики.

Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации.

Фото и видео: Правительство России