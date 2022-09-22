Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации

Михаил Мишустин рассказал о реализации проекта при помощи федерального бюджета.

Российское правительство на заседании в четверг 22 сентября рассмотрит вопрос об объемах выделяемых денежных средств для проведения частичной мобилизации населения. Соответствующей информацией в ходе оперативного мероприятия со своими коллегами заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизаций. Глава государства дал указание принять меры для удовлетворения потребностей ВС РФ и воинских формирований. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что в процессе финальной доработки проекта федерального бюджета на ближайшие три года потребуется учитывать все важные моменты, необходимые для безопасности государства. Председатель кабинета министров призвал провести данную работу ответственно и максимально быстро.

Бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом.

Фото и видео: Правительство России