Бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом

Михаил Мишустин рассказал о том, как кабмин будет сокращать уровень дефицита бюджета.

Российский государственный бюджет в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом. Соответствующее заявление глава правительства страны сделал в ходе заседания правительственной специальной комиссии премьер-министр Михаил Мишустин. Мероприятие посвящено проектировке на новый финансовой год. Чиновник полагает, что существующее бюджетное правило поможет защитить экономическую систему от внешних угроз.

При этом в 2023 и 2024 годах предусматривается переходный период, когда расходы будут выше на 2,9 триллиона рублей и на 1,6 триллиона рублей соответственно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что действие бюджетного правила ранее ограничивало использование дополнительных доходов казны от экспорта нефти и газа, в текущем году было приостановлено. По мнению премьера РФ, за счет данного решения дефицит бюджета будет постепенно уменьшаться. Михаил Мишустин стал называть стоимость отсечения нефти и конструкцию, которая ляжет в основу правила.

Дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП.

Фото и видео: Правительство России