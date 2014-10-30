Дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП

Михаил Мишустин рассказал о проектировании бюджета на 2023-2025 года.

Дефицит федерального бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП речь идет о сумме в три триллиона рублей. Соответствующей информацией поделился премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания при участии специальной комиссии по проектировкам.

Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 триллионов рублей. Учтены предложения по допдоходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы - около 29 триллионов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

дефицит государственного бюджета в 2024 году ориентировочно составит 1,4% ВВП и 0,7% ВВП в 2025 году. Закрывать эти несоответствия чиновники будут за счет заимствований. Михаил Мишустин напомнил о том, что министерство по финансам разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Результативный спрос практически в 2,5 раза превысил предложение.

Мишустин поздравил Роспотребнадзор со столетием.

Фото и видео: Правительство России