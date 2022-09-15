  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:24
62
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин поздравил Роспотребнадзор со столетием

0 0

Глава правительства отметил, что во все времена служба ведомства стояла на страже здоровья миллионов граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Роспотребнадзор со столетним юбилеем. Его видеообращение опубликовала пресс-служба Правительства РФ.

Мишустин отметил, что во все времена служба Роспотребнадзора стояла на страже здоровья и благополучия миллионов граждан страны, а также эффективно боролась с инфекциями и сделала многое для профилактики серьезных заболеваний. Глава правительства добавил, что высокопрофессиональный коллектив ведомства сохраняет традиции своих предшественников.

Уверен, что вы и впредь будете успешно бороться с любыми эпидемическими вызовами, сохранять здоровье людей и стоять на страже их интересов как потребителей услуг.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, поздравление, премьер-министр россии, роспотребнадзор, столетие
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии