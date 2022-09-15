Мишустин поздравил Роспотребнадзор со столетием

Глава правительства отметил, что во все времена служба ведомства стояла на страже здоровья миллионов граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Роспотребнадзор со столетним юбилеем. Его видеообращение опубликовала пресс-служба Правительства РФ.

Мишустин отметил, что во все времена служба Роспотребнадзора стояла на страже здоровья и благополучия миллионов граждан страны, а также эффективно боролась с инфекциями и сделала многое для профилактики серьезных заболеваний. Глава правительства добавил, что высокопрофессиональный коллектив ведомства сохраняет традиции своих предшественников.

Уверен, что вы и впредь будете успешно бороться с любыми эпидемическими вызовами, сохранять здоровье людей и стоять на страже их интересов как потребителей услуг. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета.

Видео: Правительство России