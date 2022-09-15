Мишустин поздравил Роспотребнадзор со столетием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Роспотребнадзор со столетним юбилеем. Его видеообращение опубликовала пресс-служба Правительства РФ.
Мишустин отметил, что во все времена служба Роспотребнадзора стояла на страже здоровья и благополучия миллионов граждан страны, а также эффективно боролась с инфекциями и сделала многое для профилактики серьезных заболеваний. Глава правительства добавил, что высокопрофессиональный коллектив ведомства сохраняет традиции своих предшественников.
Уверен, что вы и впредь будете успешно бороться с любыми эпидемическими вызовами, сохранять здоровье людей и стоять на страже их интересов как потребителей услуг.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета.
Видео: Правительство России
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