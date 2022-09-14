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Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета

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Глава правительства отметил, что власти должны решить масштабные задачи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджетаОб этом он сообщил на совещании, посвященном работе над проектом федерального бюджета на 2023 год.

Глава правительства отметил, что власти должны решить масштабные задачи. Он подчеркнул, что предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках.

Ранее Мишустин назвал цели нового бюджета.

Видео: Правительство России

Теги: бюджет, михаил мишустин, премьер-министр россии, социальные обязательства
Категории: Лента новостей, Новости России,

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