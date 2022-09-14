По его словам, приоритеты были определены президентом на совещании по экономическим вопросам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал цели нового бюджета. Об этом он сообщил на совещании, посвященном работе над проектом федерального бюджета на 2023 год.

Глава правительства отметил, что главными целями бюджета являются развитие, реализация нацпроектов, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и обеспечение макроэкономической стабильности. По его словам, приоритеты были определены президентом РФ Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в понедельник, 12 сентября.

Ранее Мишустин заявил, что отечественный бизнес критически зависит от импорта по 400 видам корпоративного ПО.

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