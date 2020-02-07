Мишустин: отечественный бизнес критически зависит от импорта по 400 видам корпоративного ПО

В кабмине назвали российские технологические продукты конкурентными.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что отечественный бизнес критически зависит от импорта по 400 видам корпоративного программного оборудования. Соответствующее заявление в рамках стратегического заседания, посвященного импортозамещению российским ПО в экономических отраслях Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что объем ежегодных финансовых расходов для частного предпринимательства на приобретение лицензий на ПО, их внедрение и поддержку составит около 200 миллиардов рублей.

Всего было выявлено почти 400 видов корпоративного программного обеспечения, по которым бизнес подтвердил критическую зависимость от импорта. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров РФ напомнил коллегам о том, что уже для 80% иностранного софта есть российские аналоги. В трети случаев по позициям представлено по два или три российских вариантов. В правительстве полагают, что в целом обстановка в сфере является конкурентной.

Мишустин призвал компании не затягивать с переходом на отечественное ПО.

Фото и видео: Правительство России