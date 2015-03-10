Он посоветовал всем, "кто не включился в работу", присоединиться к этому вопросу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал компании не затягивать с переходом на отечественное ПО. Об этом он заявил на стратегической сессии "Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях".

По его словам, многие компании предлагали идеи по развитию российского программного обеспечения. При этом глава правительства отметил, что "есть и те, кто не спешит". Он посоветовал всем, "кто не включился в работу", присоединиться к этому вопросу.

Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. И по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское ПО. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО.

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