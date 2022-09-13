Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО

По его словам, глава государства призвал стимулировать спрос на отечественные продукты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить независимость страны от иностранного программного обеспечения (ПО). Об этом он заявил на стратегической сессии "Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях".

По словам главы правительства, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить технологическую независимость от использования иностранного ПО и стимулировать спрос на отечественные продукты. Мишустин подчеркнул, что это очень важно в условиях внешнего давления.

У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что Калининграду выделят 5,5 млрд рублей после ограничения транзита.

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