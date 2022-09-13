  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:49
42
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО

0 0

По его словам, глава государства призвал стимулировать спрос на отечественные продукты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить независимость страны от иностранного программного обеспечения (ПО). Об этом он заявил на стратегической сессии "Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях".

По словам главы правительства, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить технологическую независимость от использования иностранного ПО и стимулировать спрос на отечественные продукты. Мишустин подчеркнул, что это очень важно в условиях внешнего давления.

У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что Калининграду выделят 5,5 млрд рублей после ограничения транзита.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, программное обеспечение
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии